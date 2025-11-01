Богатейшие россияне увеличили своё состояние на $22 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $22,46 млрд с начала 2025 года, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Это издание, рассчитывающее индекс на основе стоимости акций компаний, также сообщает о самых заметных изменениях.

Так, основатель компании «Северсталь» Алексей Мордашов заработал $4,84 млрд, и его состояние теперь составляет $28,1 млрд. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров также значительно увеличил своё состояние — на $3,71 млрд, достигнув отметки $14,7 млрд.

Однако наибольшие убытки понёс председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чьё состояние снизилось на $2,86 млрд, составив теперь $23 млрд.

«Bloomberg Billionaires Index» публикуется с марта 2012 года и включает информацию о 500 самых богатых людях мира.