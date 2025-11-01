81% россиян горды быть гражданами России

Гражданская идентичность остаётся ключевой для самоопределения россиян: 43% респондентов в первую очередь относят себя к гражданам России. При этом 60% опрошенных убеждены, что многонациональный характер страны укрепляет её потенциал, а 52% считают, что специальная военная операция скорее консолидировала общество. Наибольший уровень гордости за гражданство демонстрирует молодёжь (88% среди зумеров).