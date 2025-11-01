81% россиян горды быть гражданами России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis
Подавляющее большинство жителей России — 81% — испытывают чувство гордости за своё российское гражданство. Таковы данные нового исследования аналитического центра ВЦИОМ, опубликованного на официальном сайте организации.
Гражданская идентичность остаётся ключевой для самоопределения россиян: 43% респондентов в первую очередь относят себя к гражданам России. При этом 60% опрошенных убеждены, что многонациональный характер страны укрепляет её потенциал, а 52% считают, что специальная военная операция скорее консолидировала общество. Наибольший уровень гордости за гражданство демонстрирует молодёжь (88% среди зумеров).
Специальная военная операция на Украине, по мнению участников исследования, скорее объединила российское общество (52%).
Ранее сообщалось 78,4% россиян выражают доверие президенту Владимиру Путину, при этом 74,2% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства. Работу правительства в целом поддерживают 46,3% опрошенных, а премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 58,3% граждан.
