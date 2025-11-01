Врач назвала модные у россиянок «межсисечные подушки» карамельным недоразумением

В России фиксируется резкий спрос на новый бьюти-аксессуар — специальные подушки для зоны декольте. Как утверждается, они призваны предотвращать появление морщин и складок во время сна. Однако врач – дерматолог-косметолог клиники профессора Калинченко Светлана Ковалева рассказала Life.ru, что это новое изделие — хорошо забытое старое.

«Такие подушки от заломов для зоны декольте были в ортопедических магазинах и рекомендовались врачами в медицинских целях. Они были беленькие, хлопковые и выглядели не гламурно. Но сейчас бум на их применение привёл к появлению карамельных недоразумений», — отмечает врач.

Польза от таких подушек действительно есть: она заключается в поддержании здоровья кожи и формы молочных желёз. Они помогают равномерно распределить давление, предотвращая деформацию и появление заломов на коже, особенно во время сна на боку. Это простое средство является эффективной профилактикой для сохранения эстетики и комфорта.

На что обратить внимание, если вы решили купить такую подушку:

1. Примерка размера к собственным параметрам. Если подушка шире, чем расстояние между молочными железами, то вам обеспечена постоянная травматизация, предупреждает Ковалева.

2. Ткань и наполнитель должны быть дышащими (из воздухопроницаемых материалов), иначе неизбежно ухудшение качества кожи — вплоть до дерматита.

3. Никаких бантиков и подвесок — вас ждут царапины — коже снова станет некомфортно.

4. Перед первым применением предупредите своего партнёра, что вы будете в наряде для странной ролевой игры. Возможно, ему не хватит чувства юмора оценить эти оковы.

5. Проконсультируйтесь с маммологом — можно ли применять такое изделие именно вам.