«Крик 7»: продолжение легендарного ужастика. Вы обомлеете, узнав, кто вернётся из мёртвых

Седьмая часть культовой хоррор-франшизы уже на подходе, и это не просто очередной сиквел, а настоящее возвращение к истокам. Ghostface снова охотится, но на этот раз ставки выше, чем когда-либо. Маньяк в маске нацелился на семью самой Сидни Прескотт — героини, пережившей все предыдущие кошмары. Мы собрали всё, что известно о фильме «Крик 7» 2026 года: от официальной даты выхода в России и мире до актёрского состава, сюжетных поворотов и первого трейлера.

Когда выйдет «Крик 7» — официальная дата выхода в России и в мире

«Крик 7»: дата выхода в России и мире, когда премьера фильма 2026 года. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Scream Movies

Долгожданная премьера седьмой части состоится 27 февраля 2026 года в мировом прокате. Студия Paramount Pictures выбрала конец зимы для выхода фильма — стратегия, которая уже доказала свою эффективность с предыдущими частями. На указанную дату не запланировано других крупных блокбастеров, так что «Крик 7» получит возможность безраздельно властвовать в кинотеатрах. Дата выхода «Крика 7» в России ожидается практически одновременно с мировой премьерой. Ориентировочно, 26–27 февраля 2026 года. Точная информация по российскому прокату появится ближе к релизу, но, учитывая, что все предыдущие части выходили на наших экранах, поводов для беспокойства нет. Российские поклонники хоррора смогут увидеть возвращение Сидни Прескотт почти синхронно со зрителями по всему миру.

Производство фильма столкнулось с серьёзными задержками из-за голливудских забастовок 2023 года. Первоначально съёмки планировались на тот же год, но пришлось перенести на январь 2025-го. Тем не менее всё наверстали. Съёмочный процесс прошёл с января по март 2025 года в Атланте. Теперь у создателей достаточно времени на постпродакшен и масштабную промокампанию перед февральской премьерой. Для тех, кто задаётся вопросом, «когда выйдет Крик 7», ответ прост: отмечайте в календаре конец февраля 2026 года и готовьтесь к новой встрече с легендарным убийцей в маске.

Сюжет «Крика 7» и связь с предыдущими частями

Официальный сюжет «Крика 7» окутан тайной, но из доступной информации можно составить интригующую картину. Действие разворачивается после событий шестого фильма в тихом городке Пайн Гроув, куда Сидни Прескотт переехала в надежде начать спокойную жизнь с семьёй, но покой оказался недолгим. Новый убийца в маске Призрачного лица объявляется именно там. Самые страшные опасения Сидни становятся реальностью: на этот раз маньяк охотится за её собственной дочерью. Женщина, пережившая шесть волн кровавых убийств, вынуждена снова взяться за оружие. Но теперь она защищает не себя — она защищает своего ребёнка. Эта личная ставка придаёт сюжету особую эмоциональную глубину.

Седьмая часть открывает новую главу во франшизе, хотя и сохраняет связь с предыдущими событиями. Инсайдеры сообщали, что «Крик 7» может стать началом совершенно новой истории в серии. Если пятая и шестая части делали упор на сестёр Карпентер как новых героинь, то теперь акцент возвращается к Сидни и её семье. Напомним, в шестом фильме «Крик» Сидни вообще не появлялась на экране, и фанаты остро ощущали её отсутствие. Теперь культовая героиня хоррора снова в центре событий, и вместе с ней возвращается привычная динамика противостояния.

Сюжет «Крика 7» объединяет новое и старое поколение героев, вводя свежие элементы вроде семьи Сидни, но не забывая о корнях франшизы. Создатели умело хранят секреты, например личность нового Ghostface и его мотивы не разглашаются до премьеры. Известно только, что злоумышленник обещает «сжечь всё дотла» — именно такая угрожающая фраза звучит в промоматериалах. Судя по всему, этот маньяк окажется особенно жестоким и бескомпромиссным.

Производство и режиссура «Крика 7»

«Крик 7» — седьмая часть: возвращение Сидни Прескотт и новый Ghostface в 2026 году. Фото © YouTube / Paramount Pictures

Производство седьмой части ознаменовалось драматичными перестановками в творческой команде. Первоначально планировалось, что режиссёры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт из дуэта Radio Silence продолжат работу после успеха пятого и шестого фильмов. Однако в августе 2023-го они покинули проект из-за конфликта расписаний — занятость на другом фильме не позволяла совместить съёмки. На их место пригласили Кристофера Лэндона, известного по хоррорам вроде «Happy Death Day». Но в конце 2023 года производство встало — сразу две главные актрисы предыдущих частей отказались участвовать в сиквеле. Студия Spyglass Media решила кардинально изменить направление проекта и вернуть в историю старых героев. Лэндон счёл, что без прежнего состава фильм утратил первоначальную концепцию, и тоже вышел из проекта.

В марте 2024 года случился настоящий прорыв: Нив Кэмпбелл официально объявила о возвращении к роли Сидни. Одновременно подтвердили, что режиссёрское кресло займёт Кевин Уильямсон — человек, стоявший у истоков серии. Уильямсон был сценаристом и создателем сюжетов оригинальных фильмов Уэса Крэйвена, но никогда сам не ставил картины из этой франшизы. Теперь Кевин Уильямсон впервые лично руководит съёмками «Крика», работая по сценарию, написанному им в соавторстве с Гаем Бьюсиком. Многие фанаты отмечают символичность такого решения — оригинальный автор возвращается, чтобы придать новой части фирменный стиль первых фильмов. Это как если бы Толкин сам поставил экранизацию «Властелина колец» после того, как другие уже сняли несколько версий.

Производство курируют студии Spyglass Media Group и Paramount Pictures. Съёмки «Крика 7» прошли в Атланте под рабочим названием «Scar Tissue». Буквально «рубцовая ткань», намёк на шрамы прошлого. С 7 января по 12 марта 2025 года основные съёмочные работы были успешно завершены. Режиссёр Уильямсон делился, что на площадке царила атмосфера ностальгии — возвращение ветеранов франшизы придало проекту особый эмоциональный заряд. Сейчас фильм «Крик 7» находится на стадии постпродакшена: идёт монтаж, накладываются спецэффекты, создаётся саундтрек. Композитор Марко Белтрами вновь отвечает за музыку, так что традиционная тревожная тема «Крика» гарантированно вернётся. Интересно, что седьмая часть снимается не только как прямое продолжение, но и как определённый рестарт сюжетной линии, попытка вернуть популярность франшизы на уровень первых фильмов.

«Крик 7»: Актёры и роли

«Крик 7»: актёры и роли, кто снимается в седьмой части хоррор-франшизы. Фото © YouTube / Paramount Pictures

Актёрский состав «Крика 7» — настоящий калейдоскоп из легенд оригинальной серии и молодых актёров, знакомых по недавним частям. Главная сенсация — возвращение Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт, героини первых четырёх фильмов и сердца франшизы. Вместе с ней на экран вернутся Кортни Кокс в роли язвительной репортёрши Гейл Уэзерс и, что удивительно, Дэвид Аркетт в роли шерифа Дьюи Райли, хотя его персонаж официально погиб в фильме 2022 года. Характер участия Аркетта держится в тайне: возможно, это флешбэки или какой-то сюжетный твист.

Из молодого поколения возвращаются Мэйсон Гудинг в роли Чеда Микс-Мартина и Жасмин Савой Браун в роли его сестры-близнеца Минди, выживших героев пятого и шестого фильмов. Среди новичков франшизы: Изабель Мей, которая сыграет Татум Эванс, дочь Сидни Прескотт (имя — отсылка к погибшей подруге Сидни из первого фильма). Джоэл МакХейл исполнит роль Марка Эванса, мужа Сидни, заменив Патрика Демпси, который не смог поучаствовать из-за расписания. К проекту также присоединились Анна Кэмп, Маккенна Грейс, Итан Эмбри, Марк Консуэлос и другие актёры на второстепенные роли.

Самая большая интрига кастинга «Крика 7» — возвращение Мэттью Лилларда и Скотта Фоули, сыгравших убийц Стью Мэчера и Романа Бриджера в первом и третьем фильмах соответственно. Оба персонажа погибли в своих частях, поэтому их появление в списке актёров породило массу теорий среди фанатов. Неизменным остаётся только Роджер Л. Джексон, голос Ghostface, который озвучивает звонящего маньяка с 1996 года. Важно отметить громкие потери: Мелисса Баррера была отстранена студией из-за резонансных высказываний в соцсетях, а Дженна Ортега не смогла продолжить участие из-за плотного графика. Таким образом, седьмая часть обойдётся без сестёр Карпентер, освободив место для возвращения ветеранов серии.

«Крик 7»: Отзывы критиков и ожидания зрителей

Поскольку премьера «Крика 7» состоится только в феврале 2026 года, полноценные отзывы критиков появятся ближе к выходу фильма. Тем не менее реакция аудитории на последние новости и трейлер уже сейчас позволяют понять настроения вокруг проекта. Фанаты встретили возвращение старых героев с восторгом. Многие в соцсетях признались, что возвращение Нив Кэмпбелл вселило уверенность в успех картины. После шестого фильма, где Сидни отсутствовала, зрители остро скучали по её присутствию. Теперь надежды возлагаются на то, что седьмая часть вернёт серии прежний тон и популярность. Участие Кортни Кокс также оценили положительно — её постоянное появление во франшизе стало своеобразной визитной карточкой стиля «Крика».

Что до ожиданий критиков, многие кинообозреватели отмечают любопытный тренд. Седьмая часть превращается почти в ностальгический реюнион. В последнее время в Голливуде популярны legacy-sequels, сиквелы с возвращением ветеранов. «Крик 7» вписывается в эту волну наряду с новыми частями «Терминатора», «Хэллоуина» и других классических франшиз. Критики полагают, что ставка на фан-сервис может оправдаться в прокате. Ностальгия способна привлечь как давних поклонников серии, так и новых зрителей, заинтересованных шумом вокруг кастинга. В финансовом плане предыдущий фильм показал хороший результат: «Крик 6» при бюджете 35 миллионов долларов собрал больше 160 миллионов в мировом прокате.

«Крик 7»: Интересные факты о седьмой части культового хоррора

«Крик 7»: производство, съёмки и интересные факты о седьмой части франшизы. Фото © YouTube / Paramount Pictures

За кулисами производства «Крика 7» скрывается столько же интриг и неожиданных поворотов, сколько в самом сюжете фильма. Мы собрали самые любопытные факты, слухи и пасхалки, которые делают этот проект особенным и показывают, как тесно переплелись реальность и вымысел в истории создания фильма.

Возвращение троицы оригинала

Впервые со времён «Крика 4» на экране снова встретятся все три ключевых героя оригинальной трилогии: Сидни Прескотт, Гейл Уэзерс и Дьюи Райли. В пятой части Дьюи погиб, а в шестой Сидни отсутствовала. Седьмой фильм воссоединяет культовую троицу спустя почти пятнадцать лет, пусть и при загадочных обстоятельствах.

Актёры прежних убийц снова в деле

Проект привлёк актёров, игравших Ghostface в прошлых частях. Мэттью Лиллард из оригинального «Крика» 1996 года и Скотт Фоули из третьей части появились в каст-листе. Их персонажи погибли в своих фильмах, поэтому участие породило массу теорий, вплоть до безумных идей о том, что Стю Мэчер на самом деле выжил.

Новые члены семьи Сидни

Впервые мы увидим родственников Сидни Прескотт: её мужа и дочь. Мужа по имени Марк сыграет Джоэл МакХейл, поскольку актёр Патрик Демпси не смог поучаствовать из-за расписания. Дочь Сидни по имени Татум исполнит молодая актриса Изабель Мей. Расширяется лор франшизы, теперь у Сидни семейная жизнь, которая окажется под угрозой.

Отсылки в имени дочери

Нив Кэмпбелл в «Крике 7»: возвращение Сидни Прескотт и новый сюжет. Фото © YouTube / Paramount Pictures

Имя дочери Сидни выбрано не случайно. Татум звали лучшую подругу героини в первом фильме, которую сыграла Роуз МакГоуэн и которая погибла от рук Стю. Этот факт стал приятным пасхальным яйцом для поклонников: выходит, Сидни так и не забыла подругу и назвала в честь неё своего ребёнка.

Камео и сюрпризы

Слухи утверждают, что в седьмом фильме стоит ожидать целый ряд камео. В частности, ходят разговоры о возможном эпизодическом появлении Паркер Поузи из «Крика 3» и даже о голосовых камео прежних жертв Ghostface. Официально это не подтверждено, но известно, что создатели внесли в сценарий множество отсылок ко всей франшизе.

«Крик 7»: Завершение новой трилогии или начало новой?

Изначально планировалась трилогия историй о сёстрах Карпентер — пятый, шестой и седьмой фильмы. Но из-за смены курса «Крик 7» теперь выглядит как перезапуск внутри перезапуска. Неясно, станет ли он финалом общей истории или откроет двери для новых фильмов с обновлённой командой старых героев. Режиссёр Кевин Уильямсон намекнул в интервью, что у него есть идеи и на «Крик 8», если седьмая часть будет успешной. Например, действие может переместиться в Европу или вернуться в Голливуд. Впрочем, официально о продолжении говорить рано, ведь многое зависит от кассовых сборов в 2026 году.

«Крик 7» обещает стать ярким событием для всех любителей хорроров. Объединяя премьеру новых сюжетных ходов и ностальгию по старым персонажам, фильм привлекает к себе максимум внимания. Следите за обновлениями. По мере приближения даты выхода студии наверняка раскроют ещё больше подробностей. А пока можно пересмотреть предыдущие части культовой саги, чтобы освежить память и подготовиться к новой встрече с Призрачным ликом!

