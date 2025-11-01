После страшной гибели 6 человек в массовом ДТП под Орлом завели уголовное дело

В Орловской области завели уголовное дело по факту страшного дорожно-транспортного происшествия с участием трёх транспортных средств, унёсшего жизни шести человек. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Фото © МЧС Орловской области

Микроавтобус с четырьмя пассажирами, включая двоих детей, выехал на встречную полосу федеральной трассы «Орёл-Тамбов» и столкнулся с грузовиком, который после удара врезался в легковой автомобиль. Шесть человек погибли на месте, несовершеннолетняя пассажирка госпитализирована с травмами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть людей, и проводят комплекс экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.