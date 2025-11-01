Пока одни в коме, другие дома: Шокирующая история смертельного ДТП в Твери, возмутившая Бастрыкина Оглавление Одна погибла, трое в больнице: хроника одного столкновения Суд против следствия: почему ходатайство об аресте проигнорировали Сын-гонщик и отец-сиделец: чем в Твери известны Гадировы Таксист-ночник и курьер с тачкой: на что живёт семья гонщика В Твери до сих пор кипят страсти вокруг Сахиба Гадирова, который насмерть сбил майора полиции и отправил в реанимацию ещё несколько человек. Суд почему-то отпустил лихача, поэтому в городе уверены, что его кто-то покрывает. Что о нём известно? 1 ноября, 14:20 Кто на самом деле Сахиб Гадиров, сбивший насмерть майора в Твери. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Telegram / Анастасия Кашеварова, © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9, Salivanchuk Semyon

Одна погибла, трое в больнице: хроника одного столкновения

Пролетарский районный суд Твери неожиданно отпустил под запрет определенных действий стритрейсера Сахиба Гадирова, сбившего на автомобиле трёх женщин и 7-летнего ребёнка. Теперь жители города переживают, что гонщик уйдёт от наказания.

ДТП случилось вечером 23 октября. Несущийся по Оснабрюкской улице Гадиров на заряженном и быстром Opel OPS решил объехать выезжавшую с прилегающей дороги легковушку и на полном ходу влетел в автобусную остановку, где ждали транспорт люди.

Одна из женщин погибла — это 40-летняя майор полиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Тверской области Ольга Осипова. У неё остался восьмилетний сын.

Сахиб Гадиров в отделении полиции. Фото © Telegram / Анастасия Кашеварова

Ещё две находятся в коме — у одной из них зафиксирован отёк мозга, врачи борются за её жизнь. У мамы мальчика перелом таза и бедра, сам школьник находится в больнице с сотрясением мозга и гематомами.

Суд против следствия: почему ходатайство об аресте проигнорировали

В отношении стритрейсера Гадирова завели уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших). В соответствии с ней Гадирову грозит до двух лет колонии.

Ко всему прочему выяснилось, что на тюнингованном автомобиле под его управлением висит множество неоплаченных штрафов за превышение скорости, многие из которых получены с разницей в несколько дней.

На заседание суда явились представители азербайджанской диаспоры, и в итоге вместо помещения под стражу, о чём ходатайствовало следствие, судья Екатерина Буйдинова лишь ограничила гонщику перемещение по городу и общение.

После народного возмущения на историю обратил внимание Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств ДТП в Тверской области. Следственным органом перед прокуратурой инициирован вопрос об обжаловании решения суда.

Сын-гонщик и отец-сиделец: чем в Твери известны Гадировы

Сахибу Гадирову 27 лет, он уроженец Твери. Публике он предпочитал представляться Александром. Его 64-летний отец — тоже Сахиб — приезжий из Азербайджана, уроженец города Зардоб. Был судим за похищение человека, мошенничество и организацию ОПГ, сидел в ИК-4 Торжка, что в Тверской области.

Официально семья живёт неброско — все её члены прописаны в ничем не примечательной хрущёвке на улице Фадеева, совсем недалеко от ресторана с говорящим названием «Старый Баку».

В своё время это заведение «прославилось» на всю округу: местные подозревали, что сотрудники заведения в целях экономии мыли посуду после клиентов половыми тряпками. После этого на него обрушились многочисленные проверки, выявившие множество нарушений, ресторан штрафовали, закрывали, но сейчас он снова благополучно работает.

Таксист-ночник и курьер с тачкой: на что живёт семья гонщика

В России оба занимались бизнесом — у отца и сына было по ИП, которые занимались закупками и продажей продуктов. Младший к этому торговал мебелью, электротоварами, ювелиркой и одеждой, старший — занимался ещё перевозками и держал кафе. Сейчас официально ни один, ни другой в бизнесе не участвуют — ИП уже давно закрыты.

Как индивидуальный предприниматель Сахиб Гадиров проявить себя не смог. Фото © spark-interfax.ru

Гадирова-старшего в Твери сейчас знают как таксиста, к которому можно обратиться ночью за помощью в приобретении алкоголя.

Гадирова-младшего в последнее время часто видели в Московской области в Солнечногорске. Известно, что он работал курьером в продуктовой компании. При этом парень всегда любил погонять — его видели за рулём примерно десятка автомобилей. Правда, их собственником он никогда не числился. В сети был завсегдатаем площадок, где продавались красивые госномера.