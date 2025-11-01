В МИД РФ жёстко осудили провокации США против Венесуэлы

Россия решительно осуждает масштабную военную операцию США в Карибском бассейне, проводимую под предлогом борьбы с наркотрафиком. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон заблуждается, поскольку «корень бед — в самих США».

Дипломат подтвердила, что Москва осуждает применение избыточной военной силы в антинаркотических операциях. Она подчеркнула твёрдую поддержку России руководству Венесуэлы в защите суверенитета и призвала к деэскалации, напомнив, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира.

По словам Захаровой, действия США нарушают как их собственное законодательство, так и международное право, включая Устав ООН. С этим, отметила она, согласны и в международных организациях, включая генсека Антониу Гутерриша.

«Корень бед с наркотиками в США — в самих США», — заявила Захарова, приведя шокирующую статистику. Она сообщила, что в 2023 году в Штатах от передозировки запрещёнными веществами умерло около 109,6 тысячи человек — это 300 смертей в день. По её мнению, источником проблемы является не Каракас, а Вашингтон, где «большая фарма» через врачей подсаживает нацию на легальные опиоиды.

«Если Пентагону и бороться с наркотической заразой, то начинать нужно с улиц Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка», — заключила представитель МИД, добавив, что 16 тысяч военных для этого не хватит.

На этом фоне США наращивают группировку у берегов Венесуэлы. По данным The Washington Post, её численность может достигнуть 16 тысяч военных при поддержке авианосцев, подлодок и стратегической авиации.

Ранее СМИ сообщили о возможной подготовке США к нанесению ударов по объектам производства наркотиков в Венесуэле. Параллельно распространилась информация о якобы состоявшемся обращении президента Николаса Мадуро за поддержкой к Владимиру Путину. Впоследствии высокопоставленные американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и президента Дональда Трампа, опровергли слухи о планируемых военных действиях, назвав их фейком.