В ГД рассказали Life.ru, как Россия ответит на зов Венесуэлы о помощи
Михаил Романов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Россия исторически поддерживала братские народы и готова рассмотреть возможность оказания помощи Венесуэле. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Михаил Романов.
Уверен, что глава государства и наш Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин рассмотрит возможность оказания помощи, которую запросил президент Венесуэлы Мадуро, и, конечно же, не откажет
Наш собеседник напомнил, что Россия во все периоды истории поддерживала братские и дружественные народы перед лицом угроз. Такого же подхода наша страна придерживается и сегодня.
«А мы готовы быть рядом с нашими союзниками в трудные минуты. Это часть нашей внешней политики — поддерживать союзников, это всегда было, есть и будет во все наши исторические времена Великой России. Уверен, что обращение президента Венесуэлы в адрес главы государства тоже не останется без внимания», — подытожил Романов.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о подготовке Вашингтона к ударам по Венесуэле под предлогом борьбы с производством и распространением наркотиков, а также об обращении Николаса Мадуро к Владимиру Путину за помощью. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио назвал информацию о грядущей атаке фейком, а вскоре о том же заявил и президент США Дональд Трамп. По последним данным, у берегов Венесуэлы в Карибском бассейне дислоцировано около 16 тысяч американских военнослужащих.
Главные эксклюзивные интервью и репортажи — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.