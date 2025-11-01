В ГД рассказали Life.ru, как Россия ответит на зов Венесуэлы о помощи

Уверен, что глава государства и наш Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин рассмотрит возможность оказания помощи, которую запросил президент Венесуэлы Мадуро, и, конечно же, не откажет

Наш собеседник напомнил, что Россия во все периоды истории поддерживала братские и дружественные народы перед лицом угроз. Такого же подхода наша страна придерживается и сегодня.

«А мы готовы быть рядом с нашими союзниками в трудные минуты. Это часть нашей внешней политики — поддерживать союзников, это всегда было, есть и будет во все наши исторические времена Великой России. Уверен, что обращение президента Венесуэлы в адрес главы государства тоже не останется без внимания», — подытожил Романов.