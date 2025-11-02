Посетитель подмосковного ТЦ разбил посуду «на счастье» на 200 тысяч рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / O.PASH
В подмосковных Котельниках мужчина устроил масштабный погром в торговом центре. Он разбил посуду на 200 тысяч рублей и признался, что сделал это «на счастье». Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Московской области, инцидент произошел в гипермаркете на Новорязанском шоссе, куда сотрудники ведомства выехали по сигналу тревоги.
Мужчина разбил посуду на 200 тысяч рублей в подмосковном ТЦ. Видео © Telegram / «Росгвардия. Московская область»
Правоохранители задержали 37-летнего дебошира. На опубликованном видео он пояснил свои действия, заявив, что первая тарелка была «на счастье», а потом ему захотелось продолжить.
