Посетитель подмосковного ТЦ разбил посуду «на счастье» на 200 тысяч рублей

В подмосковных Котельниках мужчина устроил масштабный погром в торговом центре. Он разбил посуду на 200 тысяч рублей и признался, что сделал это «на счастье». Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Московской области, инцидент произошел в гипермаркете на Новорязанском шоссе, куда сотрудники ведомства выехали по сигналу тревоги.