1 ноября, 21:57

Оскароносный режиссёр Питер Уоткинс умер на 91-м году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Британский режиссёр Питер Уоткинс, получивший премию «Оскар» за документальную драму «Военная игра», скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью покойного.

Режиссёр умер в четверг во Франции, в коммуне Бургенёф, где прожил последние 25 лет. После скандальной «Военной игры», посвящённой ядерной атаке на Великобританию, Уоткинс «вступил в конфликт» с «Би-би-си» и был вынужден искать работу за границей.

Уоткинс, выпускник Королевской академии драматического искусства, является автором 17 картин, среди которых биографический телефильм «Эдвард Мунк», псевдодокументальная лента «Парк наказаний» и фантастическая драма «Страна на закате».

Созданную режиссёром телевизионную документальную драму «Военная игра» запретили к показу на BBC из-за чрезмерно откровенных сцен, посвящённых последствиям ядерной войны. Премьера картины в Великобритании состоялась лишь в 1985 году. Вместе с тем лента получила мировое признание, включая «Оскар» за лучший документальный фильм (1967), специальный приз Венецианского кинофестиваля и две награды Британской киноакадемии. В 2000 году картина вошла в топ-30 лучших британских телепрограмм по версии Британского института кино.

