В Москве простились с легендарным «капитаном Мухичем» — фоторепортаж Life.ru
В Москве завершилось прощание с актёром Поповым, умершим от рецидива рака
Обложка © Life.ru
В Москве завершилось прощание со звездой фильма «Полицейский с Рублёвки», актёром Романом Поповым, который скончался от рецидива рака. Церемония проходила в ЦКБ №1, на неё прибыли друзья, коллеги и родственники артиста. Life.ru делится кадрами с траурного мероприятия.
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романов Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с Романом Поповым в Москве. Фото © Life.ru
Прощание продлилось два часа, затем началось отпевание. Семья попросила остаться только родных и близких. В последний путь легендарного «Капитана Мухича» присутствующие проводили громкими и продолжительными аплодисментами. Сам Попов хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли над Чёрным морем. На прощание с актёром приехали шоумен Оганес Григорян, комик Карен Арутюнов, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра «Окко» Гавриил Гордеев, музыканты Роман Архипов и Александр Асташёнок, актёры Сергей Бурунов, Олег Верещагин, юморист Гарик Харламов и другие.
Напомним, о смерти 40-летнего актёра Романа Попова, известного по фильму «Полицейский с Рублёвки», сообщалось 28 октября. Он в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием. По словам семьи, причиной трагедии стали осложнения после химиотерапии. Сегодня, 1 ноября, артиста провожали в последний путь в Москве, на траурной церемонии были друзья и коллеги кинозвезды. Актёр Гарик Харламов назвал Попова настоящим человеком, который ушёл слишком рано. Сергей Бурунов вспомнил о совместных съёмках с артистом, а Олег Верещагин рассказал, как они вместе пели в турецком отеле. У Попова остались трое детей: 15-летний сын и две дочери — 13 и шести лет.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.