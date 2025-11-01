В Москве простились с легендарным «капитаном Мухичем» — фоторепортаж Life.ru

В Москве завершилось прощание со звездой фильма «Полицейский с Рублёвки», актёром Романом Поповым, который скончался от рецидива рака. Церемония проходила в ЦКБ №1, на неё прибыли друзья, коллеги и родственники артиста. Life.ru делится кадрами с траурного мероприятия.

Прощание продлилось два часа, затем началось отпевание. Семья попросила остаться только родных и близких. В последний путь легендарного «Капитана Мухича» присутствующие проводили громкими и продолжительными аплодисментами. Сам Попов хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли над Чёрным морем. На прощание с актёром приехали шоумен Оганес Григорян, комик Карен Арутюнов, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра «Окко» Гавриил Гордеев, музыканты Роман Архипов и Александр Асташёнок, актёры Сергей Бурунов, Олег Верещагин, юморист Гарик Харламов и другие.