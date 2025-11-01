Харламов проводил Попова в последний путь и назвал его «настоящим человеком»

Российский актёр и комик Гарик Харламов (Игорь Харламов — настоящее имя) приехал проститься с коллегой и другом Романом Поповым. Шоумен уверен, что артист ушёл из жизни очень рано, оставив супругу и детей. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

Видео © Life.ru

«Был очень добрый, искренний, настоящий человек», — сказал Харламов.

Сам юморист общался с Поповым около года назад, но постоянно поддерживал связь с родными и помогал в сборе средств. Сам Мухич, по словам артиста, никогда не жаловался, хотя ему всегда было достаточно сложно.

«Прекрасно было работать. Я с ним очень любил в Comedy Club вместе существовать. Я был очень рад, что он нашёл роль, точнее роль его нашла в сериале «Полицейский с Рублёвки», когда у него всё пошло вверх. Было очень радостно наблюдать за его карьерным ростом», — признался юморист.

Харламов уверен, что в руки Попову звёздность никогда не падала просто так. Актёр всегда очень много работал для своего имиджа и роста.

Напомним, что о смерти Романа Попова стало известно 28 октября. Он в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, но в 40 лет его не стало. Семья актёра считает, что причиной смерти стали осложнения после химиотерапии.