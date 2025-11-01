Асташёнок из «Корней» рассказал на прощании, чем его поражал сражавшийся с раком Попов

Известный российский актёр Роман Попов, которого сегодня в Москве провожают в последний путь, никогда не думал о том, чтобы сдаться. Всеми любимый Мухич из сериала «Полицейский с Рублёвки» не говорил о плохом и поражал друзей весёлым расположением. Об этом в интервью Life.ru на прощании рассказал российский музыкант, экс-солист группы «Корни» Александр Асташёнок.

«Рома это не тот человек, был бы ни Рома если бы он думал. Мы приезжали, веселились вместе, как-то поддерживали его, пели песни, шутки какие-то. Никто не думал о чём-то плохом», — рассказал музыкант, который также приехал проститься с другом.

Асташёнок также объяснил, что в последнее время чаще поддерживал связь с мамой Романа Попова. Он звонил Светлане Эдуардовна, но никогда не обсуждал тему болезни Мухича с его родными. Артист заявил, что не в его правилах было спрашивать и уточнять информацию о конкретном диагнозе.