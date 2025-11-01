Мама Романа Попова разбила звёздам сердце прощальной речью у гроба: «Его душа решила уйти»

Мама актёра Романа Попова Светлана Эдуардовна разбила собравшимся сердце речью во время прощания с ним в ЦКБ №1 управления делами президента РФ. На церемонии присутствовали вдова и дети актёра, а также друзья и коллеги.

Фото © Life.ru

Близкие Романа не могли сдержать слёз, прощаясь с ним. Мама актёра, Светлана Эдуардовна, произнесла прощальные слова, отметив, что сыну было тяжело бороться с рецидивом рака головного мозга. Она рассказала о том, каким светлым человеком был Роман.

«Мой сын был светлым человеком, но я даже не знала, какое большое количество людей он осветил своим светом. Как много сердец он захватил, как много людей сейчас благодарны ему за его работу, за то, что он был таким искренним и добрым. Я горжусь своим сыночком. Ему было тяжело в последние дни. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор. Я знаю, что он всегда будет рядом со мной», — сказала она.

С Романом прощались многие актеры, с которыми он работал. Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Юлия Богатикова рассказала, как актер помогал ей в трудные моменты на съемках.

«У нас были очень тяжелые смены, иногда ночные. Приходилось много переснимать. Иногда хотелось уснуть, но Роман всегда меня тормошил, рассказывал веселые истории. Думаю, что и на небесах он будет также всех веселить», — сказала она.