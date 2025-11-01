Играл через боль: Разбитый горем Бурунов пришёл к гробу «Мухича» и попрощался

Актёр Сергей Бурунов рассказал, что потерял очень близкого друга в лице Романа Попова, с которым они вместе снимались в фильме «Полицейский с Рублёвки». Артист в беседе с Life.ru даже назвал «Капитана Мухича» своим «родственником», пояснив, что за четыре года на съёмочной площадке они крепко сдружились.

«Мы с этим человеком практически четыре года были на одной съёмочной площадке. Есть такие моменты в жизни, которые очень сближают. Мы стали очень близкими на съёмках. Я и про Сашку Петрова говорю. Прямо становишься не просто друзьями, а какими-то родственниками. И с Ромкой было так же. Наладилось такое взаимопонимание, что можно было уже ничего не говорить. Таких людей терять тяжело», — отметил Бурунов.