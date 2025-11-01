Играл через боль: Разбитый горем Бурунов пришёл к гробу «Мухича» и попрощался
Разбитый горем Бурунов пришёл к гробу Попова и вспомнил о его боли на съёмках
Бурунов. Обложка © Life.ru
Актёр Сергей Бурунов рассказал, что потерял очень близкого друга в лице Романа Попова, с которым они вместе снимались в фильме «Полицейский с Рублёвки». Артист в беседе с Life.ru даже назвал «Капитана Мухича» своим «родственником», пояснив, что за четыре года на съёмочной площадке они крепко сдружились.
Серегй Бурунов. Видео © Life.ru
«Мы с этим человеком практически четыре года были на одной съёмочной площадке. Есть такие моменты в жизни, которые очень сближают. Мы стали очень близкими на съёмках. Я и про Сашку Петрова говорю. Прямо становишься не просто друзьями, а какими-то родственниками. И с Ромкой было так же. Наладилось такое взаимопонимание, что можно было уже ничего не говорить. Таких людей терять тяжело», — отметил Бурунов.
Напомним, Роман Попов умер 28 октября. Ему было всего 40 лет. «Капитан Мухич» долгое время боролся с раком. В последнее время, несмотря на усилия врачей, состояние звёздного пациента ухудшалось. По словам семьи, Попов умер из-за осложнений после химиотерапии. Сегодня, 1 ноября, его провожают в последний путь. На церемонию ранее приехали вдова и дети актёра.
