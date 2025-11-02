Россия и США
2 ноября, 01:05

Девять человек пострадали при взрыве и пожаре на газовом заводе в Иране

Обложка © ©Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

В результате взрыва и крупного пожара на заводе по заправке сжиженного газа в иранском городе Шираз пострадали девять человек. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

Информация о ЧП поступила в местную службу пожарной охраны в 18:01 по местному времени [18:31 мск]. На место инцидента выехали семь подразделений пожарной службы. Спасатели локализовали пожар и предотвратили его распространение на соседние здания.

«В результате инцидента пострадали девять человек: семеро получили помощь на месте, двое были доставлены в больницу», — сообщил глава пожарной службы Шираза.

Специалисты пожарной службы расследуют причину и обстоятельства возгорания.

Ранее Life.ru сообщал о серии взрывов в цехе заправки сжиженного газа на юге Ирана. На тот момент властям пришлось эвакуировать работников и жителей близлежащих домов из-за угрозы распространения огня.

Лия Мурадьян
