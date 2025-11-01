Мощные взрывы разнесли цех по заправке сжиженного газа на юге Ирана

В южном иранском городе Шираз произошёл пожар на газовом промышленном объекте. ЧП случилось в цехе по заправке и продаже сжиженного газа. На место направили десятки пожарных и спасателей.

Взрыв на заводе в Иране. Видео © X/SpencerHakimian

Пламя быстро охватило территорию предприятия, территорию заволокло густым дымом, который видно из разных районов города. Власти эвакуировали работников и жители близлежащих зданий для предотвращения возможных взрывов.

Причины возгорания пока устанавливают. Местные службы сообщили о локализации пожара. Тем не менее, работы по охлаждению оборудования и проверке на утечки газа продолжаются. По предварительным данным, информации о жертвах нет. Однако несколько человек могли получить травмы во время эвакуации.

