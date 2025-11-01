Россия и США
Регион
1 ноября, 19:37

Мощные взрывы разнесли цех по заправке сжиженного газа на юге Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

В южном иранском городе Шираз произошёл пожар на газовом промышленном объекте. ЧП случилось в цехе по заправке и продаже сжиженного газа. На место направили десятки пожарных и спасателей.

Взрыв на заводе в Иране. Видео © X/SpencerHakimian

Пламя быстро охватило территорию предприятия, территорию заволокло густым дымом, который видно из разных районов города. Власти эвакуировали работников и жители близлежащих зданий для предотвращения возможных взрывов.

Причины возгорания пока устанавливают. Местные службы сообщили о локализации пожара. Тем не менее, работы по охлаждению оборудования и проверке на утечки газа продолжаются. По предварительным данным, информации о жертвах нет. Однако несколько человек могли получить травмы во время эвакуации.

Мощный пожар тушат с ночи на объекте газодобычи под Полтавой после серии взрывов

Ранее в Кемеровской области вспыхнули крупные лесные пожары. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, горят также пустыри с сухой травой. Крупные очаги пожара фиксируют в Белове, Юрге и селе Каменка. Вблизи Юрги пламя успело охватить 23 тысячи квадратных метров.

