Мощный пожар тушат с ночи на объекте газодобычи под Полтавой после серии взрывов

В Полтавской области Украины на одном из объектов газодобывающей отрасли до сих пор пытаются потушить пожар после ночных взрывов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Для ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники. По информации ГСЧС, пожар локализован, но не потушен полностью.

В ночь на 1 ноября в ряде украинских регионов, в том числе в Полтавской области, звучали сирены воздушной тревоги.

А в ночь на 30 октября ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергетическим и военным объектам. Всего были задействованы около сотни беспилотников «Герань-2» и множество ракет «Кинжал» и «Калибр». В ходе атаки Армия России разгромила объекты ВПК и военные аэродромы Украины.