Ураганный ветер раздул природные пожары в 6 районах Кузбасса

В Кемеровской области вспыхнули лесные пожары, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, горят также пустыри с сухой травой. В Сети жители региона публикуют кадры с мест ЧП. В региональном МЧС подтвердили информацию о пожарах, но заверили, что угрозы населённым пунктам нет.

Пожары в Кузбассе. Видео © VK / Абзац / Кемеро Live / Ленинск-Кузнецкий

Наиболее сильные возгорания фиксируются в Белове, Юрге и селе Каменка. Так, вблизи Юрги пламя успело охватить 23 тысячи квадратных метров. Спасатели успели «отрезать» опасные участки от жилых кварталов. Всего огненная стихия затронула шесть муниципалитетов, сообщили в МЧС. Пострадавших нет. Местное население жалуется на густой чёрный дым под окнами, а также на запах гари.

