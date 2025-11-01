Россия и США
1 ноября, 03:37

Пожар в усадьбе на Камчатке охватил 600 квадратных метров

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке расследуют причины пожара на загородной усадьбе. Огонь распространился на 600 квадратных метров. В результате сгорело двухэтажное здание гостиничного комплекса в селе Паратунка Елизовского района.

Пожар начался в ночь с 31 октября на 1 ноября. Более 40 сотрудников МЧС боролись с огнём. Спасатели смогли избежать жертв и пострадавших.

По информации пресс-службы краевого МЧС, одной из возможных причин пожара может оказаться неисправная электропроводка. Предполагают короткое замыкание как одну из основных версий. Эксперты продолжают устанавливать точную причину происшествия.

