Отважные сочинцы спасли женщину, которая спряталась от пожара на кондиционере

В Сочи пожарные и очевидцы спасли женщину, которая, спасаясь от огня, сидела на кондиционере. Кадры публикует телеграм-канал «ЧП Сочи».

Сидящую на корзине кондиционера жительницу Сочи спасли от пожара. Видео © Telegram / «ЧП Сочи»

По словам очевидцев, возгорание произошло на мансардном этаже, и женщина, чтобы избежать огня, забралась на внешний блок кондиционера. Совместными усилиями мужчины протянули лестницу и помогли сочинке безопасно спуститься вниз.

