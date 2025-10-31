Сильнейший пожар охватил автосервис на юге Москвы
Мощный пожар разгорелся в здании автосервиса на 6-й Радиальной улице на юге Москвы. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. 41 сотрудник и 11 единиц техники МЧС смогли справиться с огнём.
Мощный пожар в автосервисе на юге Москвы. Видео © Telegram / МЧС Москвы
Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС пожар не распространился на соседние здания. Менее чем через полчаса его локализован, а затем и полностью ликвидирован. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Со слов администрации объекта, людей в здании нет. Никто не пострадал.
Обложка © Telegram / МЧС Москвы