31 октября, 10:56

Сильнейший пожар охватил автосервис на юге Москвы

Мощный пожар разгорелся в здании автосервиса на 6-й Радиальной улице на юге Москвы. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. 41 сотрудник и 11 единиц техники МЧС смогли справиться с огнём.

Мощный пожар в автосервисе на юге Москвы. Видео © Telegram / МЧС Москвы

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС пожар не распространился на соседние здания. Менее чем через полчаса его локализован, а затем и полностью ликвидирован. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Со слов администрации объекта, людей в здании нет. Никто не пострадал.

Пожар на острове Недоразумения разгорается с новой силой из-за упущения огнеборцев
Ранее сообщалось, что в Краснодаре произошел пожар в школе. Из здания эвакуировали 700 человек, включая 660 детей. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров.

Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Наталья Афонина
