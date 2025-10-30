Пожар на острове Недоразумения разгорается с новой силой из-за упущения огнеборцев

Природоохранная прокуратура потребовала активизировать тушение масштабного пожара на острове Недоразумения в Магаданской области. Соответствующее представление внесено в министерство природных ресурсов и экологии региона. Об этом сообщает Прокуратура Магаданской области.

Как отмечается в документе, противопожарной службе не удалось оперативно ликвидировать возгорание, в результате чего площадь горения за короткое время значительно увеличилась.

После вмешательства надзорного ведомства работа пожарных расчётов была активизирована, а ситуация взята на личный контроль прокурора области. Местные жители активно распространяют в соцсетях фото- и видеоматериалы с места событий, выражая обеспокоенность сложившейся экологической обстановкой.

Напомним, на острове Недоразумения, расположенном в 20 километрах от Магадана, зафиксирован лесной пожар. Как сообщил руководитель центра Павел Береговой, к тушению привлекли специалистов Авиалесоохраны. Предварительной причиной инцидента называется человеческий фактор.