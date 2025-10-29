Россия и США
Регион
29 октября, 12:14

В России полыхает остров Недоразумения

Лесной пожар бушует на острове Недоразумения под Магаданом

Пожар в Магаданской области. Обложка © Telegram / Павел Береговой

Остров Недоразумения, который находится в 20 километрах от Магадана, охвачен лесным пожаром. Об этом сообщил руководитель центра управления Магаданской областью Павел Береговой.

«ПСЦ Магаданской области доставил шесть специалистов Авиалесоохраны — они занимаются локализацией очага и тушением», — заявил он.

Береговой отметил, что, по предварительной информации, причиной возгорания, скорее всего, стал человеческий фактор. Он добавил, что угрозы существующим постройкам на острове на данный момент нет.

660 детей и 40 учителей эвакуировали из школы в Краснодаре из-за пожара
Ранее сообщалось, что в Самаре пациент наркодиспансера поджёг матрас в своей палате, из-за чего начался пожар. Пламя удалось потушить до приезда пожарных, пострадавших нет. Ведётся проверка.

