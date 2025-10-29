В России полыхает остров Недоразумения

Остров Недоразумения, который находится в 20 километрах от Магадана, охвачен лесным пожаром. Об этом сообщил руководитель центра управления Магаданской областью Павел Береговой.

«ПСЦ Магаданской области доставил шесть специалистов Авиалесоохраны — они занимаются локализацией очага и тушением», — заявил он.

Береговой отметил, что, по предварительной информации, причиной возгорания, скорее всего, стал человеческий фактор. Он добавил, что угрозы существующим постройкам на острове на данный момент нет.

