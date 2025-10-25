Сектор Газа
25 октября, 13:28

660 детей и 40 учителей эвакуировали из школы в Краснодаре из-за пожара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

В Краснодаре произошёл пожар в одной из школ, из здания эвакуировано 700 человек, из которых 660 — это несовершеннолетние. Информацией поделились с журналистами в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение о задымлении по адресу: г. Краснодар, ул. Автолюбителей. Ориентировочная площадь пожара составила 2 кв. м», — сказано в заявлении. На данный момент возгорание ликвидировано, следователи выясняют причины ЧП.

Ранее сообщалось, что в Самаре пациент наркодиспансера поджёг матрас в своей палате, из-за чего начался пожар. Пламя удалось потушить до приезда пожарных, пострадавших нет. Ведётся проверка.

