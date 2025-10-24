Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 17:35

Пожар разгорелся в деревянной мечети в Татарстане, пострадали два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Пожар в одноэтажной деревянной мечети произошёл в селе Пестрецы в республике Татарстан. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону.

Сгоревшая мечеть в Пестрецах. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Возгорание было ликвидировано в течение 50 минут силами прибывших пожарных расчётов. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека, которые были доставлены в местную центральную районную больницу. Причину инцидента устанавливают дознаватели органов государственного пожарного надзора.

СМИ сообщили об эвакуации в бизнес-центре на юге Москвы из-за пожара
СМИ сообщили об эвакуации в бизнес-центре на юге Москвы из-за пожара

Ранее Life.ru рассказывал, как в Самаре пациент наркологического диспансера устроил пожар, подпалив матрас в собственной палате поздно вечером. Медики оперативно обнаружили возгорание на первом этаже по густому дыму и ликвидировали пламя до прибытия пожарных расчётов, обошлось без пострадавших.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar