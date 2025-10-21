Сектор Газа
21 октября, 16:20

СМИ сообщили об эвакуации в бизнес-центре на юге Москвы из-за пожара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

Сотрудники бизнес-центра «Данилов Плаза», расположенного на юге Москвы, были вынуждены срочно покинуть своё рабочее пространство из-за внезапно вспыхнувшего пожара. По предварительной информации, возгорание произошло на пятом этаже здания, где расположена редакция NEWS.ru. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По словам свидетелей, первые признаки пламени появились в технических помещениях центра. Благодаря оперативной реакции служб экстренного реагирования, прибывшие пожарные сразу же начали работу по ликвидации огня.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в здании с редакциями СМИ на Бумажном проезде в Москве. Возгорание произошло 13 октября. Пострадавших в результате инцидента не было.

