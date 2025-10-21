Сектор Газа
21 октября, 03:14

МЧС тушит масштабный пожар на складе в Астраханской области

В Астраханской области развернулась масштабная операция по тушению пожара на складе, где предварительно хранились пластиковые трубы. Площадь возгорания составляет 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.

Огнеборцы МЧС тушат масштабный пожар на складе в Астраханской области. Видео © Пресс-служба МЧС России

На место происшествия оперативно прибыли 80 специалистов МЧС России с 28 единицами техники. Для усиления группировки и обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара дополнительно направлен пожарный поезд.

Запах гари от лесных пожаров в Казахстане почувствовали жители Волгограда
Ранее сообщалось, что в результате ночного пожара в жилом доме в Новосибирске, произошедшего в ночь на 18 октября, погибли четыре человека. По предварительной информации, строение кто-то специально поджёг.

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Артём Гапоненко
