20 октября, 08:11

Запах гари от лесных пожаров в Казахстане почувствовали жители Волгограда

Обложка © VK / Волгоград Новости и объявления

В Волгограде жители жалуются на запах гари и появление дыма, это объясняется природными пожарами, бушующими в Казахстане и ветром в сторону России. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба администрации Волгограда.

«На территории Волгограда фиксируется устойчивый запах гари. По информации оперативных служб, данный запах возник в результате ландшафтных пожаров, происходящих на территории республик Казахстан, Калмыкия и Астраханской области и был перенесён ветровыми потоками», — сказано в тексте.

Неприятный запах ещё будет беспокоить горожан в течение нескольких часов, на это влияет повышенная влажность и ветреная погода. В пресс-службе МЧС РФ по региону заверили, что никаких пожаров по области не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в результате ночного пожара в жилом доме в Новосибирске, произошедшего в ночь на 18 октября, погибли четыре человека. По предварительной информации, строение кто-то специально поджёг.

