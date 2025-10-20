Запах гари от лесных пожаров в Казахстане почувствовали жители Волгограда

В Волгограде жители жалуются на запах гари и появление дыма, это объясняется природными пожарами, бушующими в Казахстане и ветром в сторону России. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба администрации Волгограда.

«На территории Волгограда фиксируется устойчивый запах гари. По информации оперативных служб, данный запах возник в результате ландшафтных пожаров, происходящих на территории республик Казахстан, Калмыкия и Астраханской области и был перенесён ветровыми потоками», — сказано в тексте.

Неприятный запах ещё будет беспокоить горожан в течение нескольких часов, на это влияет повышенная влажность и ветреная погода. В пресс-службе МЧС РФ по региону заверили, что никаких пожаров по области не зафиксировано.

