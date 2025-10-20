МВД: Четыре человека погибли при пожаре в Новосибирске из-за поджога

В результате ночного пожара в жилом доме в Новосибирске, произошедшего в ночь на 18 октября, погибли четыре человека. По словам заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области Константина Гаврина, строение кто-то специально поджёг. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог жилого дома в Ленинском районе в рамках возбужденного уголовного дела», — сказал он.

Место происшествия находится под круглосуточной охраной. Известно, что пламя начало распространяться со второго этажа, после чего у дома обрушилась кровля.