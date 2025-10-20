МВД: Четыре человека погибли при пожаре в Новосибирске из-за поджога
Обложка © Telegram / МЧС Новосибирской области
В результате ночного пожара в жилом доме в Новосибирске, произошедшего в ночь на 18 октября, погибли четыре человека. По словам заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области Константина Гаврина, строение кто-то специально поджёг. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве.
«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог жилого дома в Ленинском районе в рамках возбужденного уголовного дела», — сказал он.
Место происшествия находится под круглосуточной охраной. Известно, что пламя начало распространяться со второго этажа, после чего у дома обрушилась кровля.
Напомним, что на пожаре в деревянном жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека. При этом 17 жильцов смогли выйти оттуда самостоятельно. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту произошедшего. Известно, что дом планировали расселить до 2026 года включительно.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.