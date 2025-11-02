Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 ноября, 04:17

В Британии заявили, что Зеленский живёт в вымышленной стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский утратил способность трезво оценивать реальность. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский отходит в мир фантазий — неспособный даже понять, что происходит на земле. Он живёт в вымышленной стране», — отметил эксперт.

По словам аналитика, главарь киевского режима не осознаёт, что у него нет рычагов давления на Россию. При этом ситуация в его стране ухудшается с каждым днем.

Захарова назвала «картиной салом» фото со встречи Зеленского и военных
Ранее итальянский профессор огорчил Зеленского в преддверии тайной встречи «коалиции желающих». Переговоры, на которых будут запрещены телефоны, состоятся в Мадриде.

Лия Мурадьян
