Владимир Зеленский утратил способность трезво оценивать реальность. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский отходит в мир фантазий — неспособный даже понять, что происходит на земле. Он живёт в вымышленной стране», — отметил эксперт.

По словам аналитика, главарь киевского режима не осознаёт, что у него нет рычагов давления на Россию. При этом ситуация в его стране ухудшается с каждым днем.

Ранее итальянский профессор огорчил Зеленского в преддверии тайной встречи «коалиции желающих». Переговоры, на которых будут запрещены телефоны, состоятся в Мадриде.