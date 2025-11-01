Захарова назвала «картиной салом» фото со встречи Зеленского и военных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фотографию Владимира Зеленского, зачитывающего доклад перед военными, назвав её «картиной салом». Соответствующую публикацию она разместила в своём телеграм-канале.

«Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя». Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ», — написала она.

У присутствующих на фотографии людей действительно не очень радостные лица. Больше прочих в этом плане отличился сидящий справа глава СБУ Василий Малюк*.

