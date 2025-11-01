В Сети появилось фото Буданова* в Павлограде, всего в 50 км от Покровска

В Сети появились снимки с главой ГУР Украины Кириллом Будановым* в Павлограде, он находится по дороге к Покровску в ДНР. Кадры публикуют украинские СМИ.

Неизвестно, когда именно сделаны фотографии. На заднем фоне видны деревья с осенней листвой.

