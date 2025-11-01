В Сети появилось фото Буданова* в Павлограде, всего в 50 км от Покровска
Буданов* в Павлограде. Обложка © УНИАН
В Сети появились снимки с главой ГУР Украины Кириллом Будановым* в Павлограде, он находится по дороге к Покровску в ДНР. Кадры публикуют украинские СМИ.
Неизвестно, когда именно сделаны фотографии. На заднем фоне видны деревья с осенней листвой.
Напомним, сегодня украинская пресса сообщала, что Кирилл Буданов* находится под Красноармейском, где руководит операцией ВСУ. Вскоре появились сообщения, что спецназ ГУР высадился на вертолёте на окраинах Покровска и тут же попал под удар российских подразделений. Звучат предположения, что это могла быть спецоперация для деблокирования украинских сил, оказавшихся в окружении в городе.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.