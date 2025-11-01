Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 ноября, 10:49

В Сети появилось фото Буданова* в Павлограде, всего в 50 км от Покровска

Буданов* в Павлограде. Обложка © УНИАН

В Сети появились снимки с главой ГУР Украины Кириллом Будановым* в Павлограде, он находится по дороге к Покровску в ДНР. Кадры публикуют украинские СМИ.

Неизвестно, когда именно сделаны фотографии. На заднем фоне видны деревья с осенней листвой.

Напомним, сегодня украинская пресса сообщала, что Кирилл Буданов* находится под Красноармейском, где руководит операцией ВСУ. Вскоре появились сообщения, что спецназ ГУР высадился на вертолёте на окраинах Покровска и тут же попал под удар российских подразделений. Звучат предположения, что это могла быть спецоперация для деблокирования украинских сил, оказавшихся в окружении в городе.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
