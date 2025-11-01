Россия и США
1 ноября, 02:18

На Украине нашли пропустившего брифинге с Зеленским Буданова*

Кирилл Буданов*. Обложка © Wikipedia / ГУР МО Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* обнаружился под Красноармейском (украинское название — Покровск). Он командует операцией Вооружённых сил Украины (ВСУ) на месте, утверждает издание Zn.ua.

«Буданов* на месте и управляет операцией лично. В операции задействовано несколько вертолётов*», — заявили в публикации.

Буданов* призвал украинцев готовиться к долгому военному конфликту

Ранее Life.ru сообщал, что Буданова* не было на брифинге с Владимиром Зеленским. Тем временем СМИ сообщают о конфликте между Банковой и главой ГУР из-за политических амбиций последнего. По данным западной прессы, Буданова* пытались уволить аж девять раз.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

