На Украине обсуждают отсутствие главы ГУР Кирилла Буданова* на брифинге с участием Владимира Зеленского и главы СБУ Василия Малюка*. Ранее сообщалось о конфликте Банковой с шефом украинской военной разведки из-за политических амбиций последнего.

«Главы ГУР Буданова* не было ... в соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если б... докладывали оба», — отмечает издание «Страна.ua».

Зеленский также не упомянул Буданова* в ходе брифинга. В украинских политкругах это восприняли как очередной признак раскола в верхушке власти. Ранее Economist сообщал, что главу ГУР уже девять раз собирались уволить, а его отношения с Банковой давно натянуты. Причиной называют его растущие политические амбиции – даже ходят слухи, что Буданов* готовится пойти на выборы с собственной партией. Его рейтинг, кстати, выше, чем у Зеленского.

Также упоминается, что именно близость к главе ГУР могла стать одной из причин громкого отстранения мэра Одессы Геннадия Труханова, которого заподозрили в политической лояльности к шефу разведки.

Ранее Life.ru писал, что Киев фактически закрыл фронт от независимых журналистов. Власти запретили репортёрам контактировать с бойцами ВСУ, окружёнными в «котлах». По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, этот запрет сам по себе говорит больше любых интервью – украинская верхушка боится, что правда о положении дел на передовой всплывёт наружу.

