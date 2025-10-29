Экс-мэр Одессы Труханов может получить срок до восьми лет лишения свободы
Обложка © Wikipedia / OlehhBohdanovy
Украинская полиция предъявила серьёзные обвинения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и группе городских чиновников. Национальная полиция Украины сообщила, что всем фигурантам уголовного дела может грозить до восьми лет лишения свободы.
В списке подозреваемых не только сам Труханов, но и двое его заместителей, должностные лица городского совета и руководители коммунального предприятия. Официальные лица подозреваются в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к человеческим жертвам.
Напомним, что главарь киевского режима Владимир Зеленский издал указ о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства. В связи с этим мэр лишился своей должности. Подпольщики информировали, что Труханов может быть депортирован и лишён бизнеса. А ранее экс-комик заявил, что не интересуется деталями относительно российских паспортов политика.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.