Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 09:38

Экс-мэр Одессы Труханов может получить срок до восьми лет лишения свободы

Обложка © Wikipedia / OlehhBohdanovy

Обложка © Wikipedia / OlehhBohdanovy

Украинская полиция предъявила серьёзные обвинения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и группе городских чиновников. Национальная полиция Украины сообщила, что всем фигурантам уголовного дела может грозить до восьми лет лишения свободы.

В списке подозреваемых не только сам Труханов, но и двое его заместителей, должностные лица городского совета и руководители коммунального предприятия. Официальные лица подозреваются в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к человеческим жертвам.

Медведчук увидел в лишении Труханова гражданства сигнал всем мэрам Украины
Медведчук увидел в лишении Труханова гражданства сигнал всем мэрам Украины

Напомним, что главарь киевского режима Владимир Зеленский издал указ о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства. В связи с этим мэр лишился своей должности. Подпольщики информировали, что Труханов может быть депортирован и лишён бизнеса. А ранее экс-комик заявил, что не интересуется деталями относительно российских паспортов политика.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar