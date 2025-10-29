Экс-мэр Одессы Труханов может получить срок до восьми лет лишения свободы

Украинская полиция предъявила серьёзные обвинения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и группе городских чиновников. Национальная полиция Украины сообщила, что всем фигурантам уголовного дела может грозить до восьми лет лишения свободы.

В списке подозреваемых не только сам Труханов, но и двое его заместителей, должностные лица городского совета и руководители коммунального предприятия. Официальные лица подозреваются в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к человеческим жертвам.