Медведчук увидел в лишении Труханова гражданства сигнал всем мэрам Украины

Экс-комик Владимир Зеленский, лишив мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, дал чёткий сигнал всей системе местного самоуправления о начале масштабной зачистки региональной власти. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Зеленский, после того как заблокировал выборы местной власти, начал её зачищать с целью сделать её полностью подконтрольной. Заявление мэра Одессы Труханова о том, что нелегитимный лишает его гражданства, казалось политической игрой, абсурдом, но вскоре подтвердилось реальными действиями наркофюрера», — заявил Медведчук.

Политик прокомментировал и ситуацию самого Труханова, отметив, что тот «сам себя перехитрил», постоянно меняя политические лагеря. По словам Медведчука, мэр Одессы стал врагом как для России, так и в конечном счёте для Зеленского, оказавшись «между молотом и наковальней», причём его не спасла ни подчёркнутая лояльность киевской власти, ни уничтожение пророссийских настроений в городе.

В заключение лидер «Другой Украины» предупредил других представителей местного самоуправления, включая мэра Киева Виталия Кличко, харьковского градоначальника Игоря Терехова и днепропетровского мэра Бориса Филатова, что их прежние заслуги не гарантируют защиту от произвола действующей власти, которая не намерена уважать выбор избирателей.

Напомним, что Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Кроме того, Зеленский объявил о создании в Одессе военной городской администрации и назначил её главой Сергея Лысака, который до этого руководил Днепропетровской областной военной администрацией с февраля 2023 года. Геннадий Труханов намерен оспорить решение о лишении его гражданства в суде и заявил, что останется на Украине и Одессе.