Лишённый гражданства из-за паспорта РФ Труханов заявил о таком же документе у жены главы Одесской ОВА

Лишённый украинского гражданства указом экс-комика Владимира Зеленского мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с публичными обвинениями в адрес супруги главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера. На состоявшемся брифинге для журналистов городской голова заявил, что Ирина Кипер обладает российским паспортом.

«Я не утверждаю, я просто прошу проверить так же тщательно, как меня проверяли», — подчеркнул Труханов, представляя свою позицию.

По словам мэра, Ирина Кипер не только обновила российский паспорт в 2020 году и получила водительские права по этому документу, но и владеет счётом в зарубежном банке на девичью фамилию, ведёт бизнес в России и исправно платит налоги в российский бюджет.

Напомним, что Владимир Зеленский издал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, аргументируя это наличием у него российского паспорта. Данное решение повлекло за собой автоматическое отстранение Труханова от занимаемой должности. Сам же градоначальник Одессы решительно отвергает обвинения в наличии российского гражданства, характеризуя их как ложные и называя указ президента политически мотивированным. Труханов намерен продолжать выполнять свои служебные обязанности, не признавая законности указа о лишении его украинского гражданства.