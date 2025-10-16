Лишённому украинского гражданства мэру Одессы готовятся предъявить обвинение

Мэр Одессы Геннадий Труханов, лишённый гражданства Украины, может быть обвинён в экономических преступлениях. Об этом сообщает украинское издание «Думская».



Согласно информации журналистов, в отношении Труханова готовится обвинение, связанное с предполагаемыми нарушениями в сфере хозяйственной деятельности. Отмечается, что дело о государственной измене, которое рассматривалось ранее, было отложено в пользу расследования экономических преступлений, поскольку украинские правоохранительные органы считают этот путь более перспективным для сбора доказательств.

Напомним, что Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, ссылаясь на наличие у последнего российского паспорта. Это решение автоматически привело к отстранению Труханова от должности. Однако сам мэр Одессы категорически отрицает наличие российского гражданства, называя обвинения ложными и решение экс-комика политически ангажированным. Труханов намерен продолжать исполнять свои обязанности, игнорируя указ о лишении его украинского гражданства.