Лысака уже представили в качестве главы новосозданной военной администрации Одессы

В Одесской мэрии уже представили новый руководитель военной администрации города Сергея Лысака. До этого он занимал пост главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА). На его прежнюю должность назначен первый заместитель Владислав Гайваненко. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

Назначение Лысака. Видео © Telegram / Факты

Сергей Лысак, занимавший пост главы Днепропетровской ОВА с февраля 2023 года, имеет значительный опыт военно-административной работы: с июля 2022-го он возглавлял управление СБУ в Днепропетровской области, а в марте 2022 года получил звание бригадного генерала за участие в боевых действиях.

Согласно планам киевских властей, Лысаку предстоит заменить на посту мэра Одессы Геннадия Труханова, который занимал эту должность с 2014 года. Однако официальной информации касаемо кадровой перестановки не поступало.

Напомним, что Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, ссылаясь на наличие у последнего российского паспорта. Это решение автоматически привело к отстранению Труханова от должности. Однако сам мэр Одессы категорически отрицает наличие российского гражданства, называя обвинения ложными и решение экс-комика политически ангажированным. Труханов намерен продолжать исполнять свои обязанности, игнорируя указ о лишении его украинского гражданства.