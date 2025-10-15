Зеленский создал в Одессе военную администрацию после увольнения Труханова

Глава киевского режима Владимир Зеленский учредил в Одессе военную администрацию, которая будет дублировать полномочия действующего городского руководства во главе с мэром Геннадием Трухановым, лишённого на днях гражданства Украины Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правительства.

«Создать Одесскую городскую военную администрацию (ГВА) Одесского района Одесской области», — говорится в документе.

Этим же указом главой новой администрации был назначен Сергей Лысак, ранее занимавший пост главы Днепровской областной государственной администрации.

«Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области», — указано в распоряжении.

На портале также размещён указ об освобождении Лысака от должности руководителя Днепропетровской ОГА по собственному желанию. Одновременно с этим временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной администрации назначен Владислав Гайваненко, который ранее занимал должность заместителя руководителя региона.

Ранее сообщалось, что Геннадий Труханов был лишён украинского гражданства в результате расследования СБУ, выявившего у него гражданство Российской Федерации. В связи с этим он подлежит освобождению от должности мэра Одессы. Труханов заявил о намерении оспорить данное решение в судебном порядке.