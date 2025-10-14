Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 16:04

СБУ опубликовала сканы «российского паспорта» мэра Одессы Труханова

Обложка © Telegram / Геннадий Труханов

Обложка © Telegram / Геннадий Труханов

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сканы, якобы сделанные с российского паспорта мэра Одессы Геннадия Труханова. Документы представила пресс-служба ведомства.

  • Фото © Служба безопасности Украины
    Фото © Служба безопасности Украины
  • Фото © Служба безопасности Украины
    Фото © Служба безопасности Украины

Фото © Служба безопасности Украины

1 / 2

Там пояснили, что решение принято на основе доказательств наличия у Труханова действующего загранпаспорта Российской Федерации, выданного в декабре 2015 года сроком на десять лет. Несмотря на то, что в 2017 году суд в Московской области аннулировал его внутренний российский паспорт, это не повлекло за собой лишение гражданства России, приобретённого на законных основаниях.

СБУ также располагает данными о наличии у Труханова идентификационного номера в базе Федеральной налоговой службы РФ. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теневой король Одессы: Почему строптивый мэр Труханов не боится бросать перчатку Зеленскому
Теневой король Одессы: Почему строптивый мэр Труханов не боится бросать перчатку Зеленскому

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал распоряжение о лишении Геннадия Труханова паспорта Украины. Под действие того же указа попали экс-нардеп Олег Царёв и артист балета Сергей Полунин. Градоначальник пообещал оспорить решение главы киевского режима.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar