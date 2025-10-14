СБУ опубликовала сканы «российского паспорта» мэра Одессы Труханова
Обложка © Telegram / Геннадий Труханов
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сканы, якобы сделанные с российского паспорта мэра Одессы Геннадия Труханова. Документы представила пресс-служба ведомства.
Там пояснили, что решение принято на основе доказательств наличия у Труханова действующего загранпаспорта Российской Федерации, выданного в декабре 2015 года сроком на десять лет. Несмотря на то, что в 2017 году суд в Московской области аннулировал его внутренний российский паспорт, это не повлекло за собой лишение гражданства России, приобретённого на законных основаниях.
СБУ также располагает данными о наличии у Труханова идентификационного номера в базе Федеральной налоговой службы РФ. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал распоряжение о лишении Геннадия Труханова паспорта Украины. Под действие того же указа попали экс-нардеп Олег Царёв и артист балета Сергей Полунин. Градоначальник пообещал оспорить решение главы киевского режима.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.