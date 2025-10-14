СБУ опубликовала сканы «российского паспорта» мэра Одессы Труханова

Там пояснили, что решение принято на основе доказательств наличия у Труханова действующего загранпаспорта Российской Федерации, выданного в декабре 2015 года сроком на десять лет. Несмотря на то, что в 2017 году суд в Московской области аннулировал его внутренний российский паспорт, это не повлекло за собой лишение гражданства России, приобретённого на законных основаниях.