14 октября, 13:28

Мэр Одессы будет оспаривать лишение гражданства, хотя указа Зеленского не видел

Обложка © Wikipedia / OlehhBohdanovy

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что намерен оспорить решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его гражданства. По словам политика, сам указ он пока не видел.

«Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить твой вопрос, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — заявил Труханов.

Советник офиса президента Сергей Лещенко между тем предположил, что документ в открытом доступе так и не появится.

«Не стоит ожидать публикации указа президента о Труханове, ведь указы по гражданству не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных. Когда лишалось гражданства Коломойского, указ также не был опубликован», — приводил его слова «Политика Страны».

Указ о лишении гражданства по украинским законам вступает в силу сразу после подписания. Его можно оспорить в Верховном суде, однако, как показывает практика, подобные процессы занимают много месяцев.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, лишающий украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Также гражданства лишены экс-депутат Олег Царёв и родившийся в Херсоне артист балета Сергей Полунин.

Марина Фещенко
