«Есть стопроцентный факт»: Зеленский хочет свалить на СБУ преследования экс-мэра Одессы

Владимир Зеленский заявил, что не интересуется деталями относительно российских паспортов бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Экс-комик пояснил, что решение о лишении гражданства было принято на основании информации от СБУ и Госпогранслужбы.

«СБУ имеет достаточно доказательств того, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает – меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он гражданин России? Мне СБУ и пограничники говорят «да». На основании этих фактов и других документов может быть принято решение», — заявил Зеленский.

При этом, по информации журналистов, опубликованные СБУ изображения российского паспорта Труханова оказались поддельными. По этому номеру настоящий документ выдавали жительнице Новосибирска. В то же время представители украинских спецслужб продолжают настаивать, что бывший мэр Одессы действительно обладал российским удостоверением личности.

Напомним, что Зеленский издал указ о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства. В связи с этим мэр лишился своей должности. Сам Труханов не согласен с обвинениями, он называет их ложными. По некоторым данным, следующий шагом может быть депортация и лишение бизнеса экс-мэра.