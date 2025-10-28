Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 10:44

«Есть стопроцентный факт»: Зеленский хочет свалить на СБУ преследования экс-мэра Одессы

Зеленский заявил, что не интересуется деталями с российскими паспортами Труханова

Владимир Зеленский и экс-мэр Одессы Геннадий Труханов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский и экс-мэр Одессы Геннадий Труханов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский заявил, что не интересуется деталями относительно российских паспортов бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Экс-комик пояснил, что решение о лишении гражданства было принято на основании информации от СБУ и Госпогранслужбы.

«СБУ имеет достаточно доказательств того, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает – меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он гражданин России? Мне СБУ и пограничники говорят «да». На основании этих фактов и других документов может быть принято решение», — заявил Зеленский.

При этом, по информации журналистов, опубликованные СБУ изображения российского паспорта Труханова оказались поддельными. По этому номеру настоящий документ выдавали жительнице Новосибирска. В то же время представители украинских спецслужб продолжают настаивать, что бывший мэр Одессы действительно обладал российским удостоверением личности.

Медведчук увидел в лишении Труханова гражданства сигнал всем мэрам Украины
Медведчук увидел в лишении Труханова гражданства сигнал всем мэрам Украины

Напомним, что Зеленский издал указ о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства. В связи с этим мэр лишился своей должности. Сам Труханов не согласен с обвинениями, он называет их ложными. По некоторым данным, следующий шагом может быть депортация и лишение бизнеса экс-мэра.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar