Лишённый гражданства Украины бывший мэр Одессы Геннадий Труханов может быть депортирован и лишён бизнеса. Об этом сообщили РИА «Новости» в подполье «Stop Grave».

Согласно источнику агентства, подобные меры применяются исключительно к представителям власти, а решение принимает главарь киевского режима Владимир Зеленский.

«Такие действия, как с мэром, касаются только власти. Решение принимает сам наркофюрер (Владимир Зеленский. — Прим. Life.ru). Ждёт его возможная депортация, гонения и отжим бизнеса», — считает собеседник агентства.

Напомним, Владимир Зеленский издал указ о лишении Геннадия Труханова гражданства, аргументируя это наличием у него российского паспорта. Сам чиновник решительно отвергает обвинения в наличии российского гражданства, характеризуя их как ложные и называя указ политически мотивированным. Он намерен и дальше править городом, несмотря на отсутствие прав.