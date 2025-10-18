Сектор Газа
Регион
18 октября, 02:26

Экс-мэра Одессы Труханова ждёт депортация и отжатие бизнеса

Обложка © Мэрия Одессы

Лишённый гражданства Украины бывший мэр Одессы Геннадий Труханов может быть депортирован и лишён бизнеса. Об этом сообщили РИА «Новости» в подполье «Stop Grave».

Согласно источнику агентства, подобные меры применяются исключительно к представителям власти, а решение принимает главарь киевского режима Владимир Зеленский.

«Такие действия, как с мэром, касаются только власти. Решение принимает сам наркофюрер (Владимир Зеленский. — Прим. Life.ru). Ждёт его возможная депортация, гонения и отжим бизнеса», — считает собеседник агентства.

Напомним, Владимир Зеленский издал указ о лишении Геннадия Труханова гражданства, аргументируя это наличием у него российского паспорта. Сам чиновник решительно отвергает обвинения в наличии российского гражданства, характеризуя их как ложные и называя указ политически мотивированным. Он намерен и дальше править городом, несмотря на отсутствие прав.

