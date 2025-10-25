Буданов* выступил за отказ от земель для избавления Украины «от тысяч и тысяч смертей»

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал существование дилеммы между сохранением территорий и прекращением человеческих потерь в результате конфликта. Рассуждениями он поделился в интервью итальянскому Il Foglio.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то, безусловно, избавление нас от тысяч и тысяч смертей — это благо», — объяснил Буданов*.

Он также подчеркнул, что укрепление обороны Украины напрямую зависит от сохранения единства и постоянной поддержки западных партнёров. Эти высказывания прозвучали на фоне предложения президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий вдоль существующей линии фронта, которое поддерживают многие европейские лидеры.

Ранее сообщалось, что глава украинской разведки Кирилла Буданова*, гражданам страны следует сохранять готовность к возможному продолжению вооруженного противостояния в течение ближайших лет. По его мнению, речь идёт не о непрерывных боевых действиях, а о необходимости поддержания способности к вооруженному отпору в любой момент.

