Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 17:19

Буданов* выступил за отказ от земель для избавления Украины «от тысяч и тысяч смертей»

Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал существование дилеммы между сохранением территорий и прекращением человеческих потерь в результате конфликта. Рассуждениями он поделился в интервью итальянскому Il Foglio.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то, безусловно, избавление нас от тысяч и тысяч смертей — это благо», — объяснил Буданов*.

Он также подчеркнул, что укрепление обороны Украины напрямую зависит от сохранения единства и постоянной поддержки западных партнёров. Эти высказывания прозвучали на фоне предложения президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий вдоль существующей линии фронта, которое поддерживают многие европейские лидеры.

На Украине назвали точную дату окончания конфликта
На Украине назвали точную дату окончания конфликта

Ранее сообщалось, что глава украинской разведки Кирилла Буданова*, гражданам страны следует сохранять готовность к возможному продолжению вооруженного противостояния в течение ближайших лет. По его мнению, речь идёт не о непрерывных боевых действиях, а о необходимости поддержания способности к вооруженному отпору в любой момент.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Кирилл Буданов
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar