Украинский конфликт завершится 15 января 2026 года. Об этом сказал главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий, которого цитирует киевское издание «Страна.ua». По его словам, точную дату он узнал от «больших людей в Европе».

«Это будет прямо в 2026 году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», — подчеркнул Каминецкий.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт на Украине с высокой вероятностью завершится по аналогии с Первой мировой войной, когда одна из сторон исчерпает ресурсы для дальнейшего ведения боевых действий.