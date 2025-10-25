На Украине назвали точную дату окончания конфликта
Раввин Днепра Каминецкий заявил, что украинский конфликт завершится 15 января
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Украинский конфликт завершится 15 января 2026 года. Об этом сказал главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий, которого цитирует киевское издание «Страна.ua». По его словам, точную дату он узнал от «больших людей в Европе».
«Это будет прямо в 2026 году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», — подчеркнул Каминецкий.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт на Украине с высокой вероятностью завершится по аналогии с Первой мировой войной, когда одна из сторон исчерпает ресурсы для дальнейшего ведения боевых действий.
