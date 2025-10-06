Боевые действия между Россией и Украиной могут завершиться в срок от двух месяцев до одного года. Такой прогноз озвучил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В интервью изданию «Главком» он отметил, что, несмотря на теоретическую возможность простого прекращения огня, стороны ожидают подписания официального документа с прописанными условиями. По его мнению, это создаёт предпосылки для дипломатического разрешения конфликта.

Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в интервью российской журналистке Ксении Собчак заявил, что отправит Владимира Зеленского за решётку, если станет президентом. Он пояснил, что киевскому главарю предъявили бы обвинения за военные преступления в соответствии с уголовным кодексом Незалежной.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.