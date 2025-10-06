Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 13:23

Осталось недолго: На Украине назвали новый срок окончания конфликта

Глава Николаевской ОВА Ким: Конфликт на Украине завершится в течение года

Боевые действия между Россией и Украиной могут завершиться в срок от двух месяцев до одного года. Такой прогноз озвучил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В интервью изданию «Главком» он отметил, что, несмотря на теоретическую возможность простого прекращения огня, стороны ожидают подписания официального документа с прописанными условиями. По его мнению, это создаёт предпосылки для дипломатического разрешения конфликта.

Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в интервью российской журналистке Ксении Собчак заявил, что отправит Владимира Зеленского за решётку, если станет президентом. Он пояснил, что киевскому главарю предъявили бы обвинения за военные преступления в соответствии с уголовным кодексом Незалежной.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
