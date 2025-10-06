Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в случае прихода к власти намерен судить Владимира Зеленского как военного преступника. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам Арестовича*, главе киевского режима будут предъявлены обвинения в военных преступлениях, подпадающие под конкретные статьи уголовного кодекса.

«Я собираюсь осудить Зеленского как военного преступника который совершал преступления против Украины, попадающие под конкретные [статьи] уголовного кодекса», — сказал он, рассуждая о своих действиях, если Кремль гипотетически попросит выдать Зеленского.

