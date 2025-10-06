Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

6 октября, 11:54

Арестович*: Если стану президентом Украины, Зеленский будет в тюрьме

Обложка © Youtube / Осторожно: Собчак

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в случае прихода к власти намерен судить Владимира Зеленского как военного преступника. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам Арестовича*, главе киевского режима будут предъявлены обвинения в военных преступлениях, подпадающие под конкретные статьи уголовного кодекса.

«Я собираюсь осудить Зеленского как военного преступника который совершал преступления против Украины, попадающие под конкретные [статьи] уголовного кодекса», — сказал он, рассуждая о своих действиях, если Кремль гипотетически попросит выдать Зеленского.

Кстати, в том же интервью Арестович* заявил, что на месте Зеленского он бы сейчас просто передал России четыре области и Крым официально, однако русскими их он всё равно не признает. Политик добавил, что готов будет приехать в Москву, если станет президентом, но не на поклон, а «на стрелку», как Саша Белый в «Бригаде».

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

