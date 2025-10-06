Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским были фактически запланированы на 9 апреля 2022 года в Стамбуле, но не состоялись. Бывший советник ОП Украины Алексей Арестович* входил в переговорную группу и видел весь процесс изнутри. Об этом он сам заявил в интервью журналистке Ксении Собчак на её YouTube-канале.

Арестович* утверждает, что срыв встречи произошёл после вмешательства действовавшего тогда премьер‑министра Великобритании Бориса Джонсона. Бывший соратник Зеленского назвал этот ход Лондона преступлением против Украины, ведь, отменив переговоры с Путиным, Киев лишился всех шансов на деэскалацию.

В феврале 2024 года Владимир Путин заявил, что Россия и Украина готовы были прекратить боевые действия уже в 2022 году, когда представители стран встречались в Стамбуле. К сожалению, в дело тогда вмешался Борис Джонсон, убедивший Киев в необходимости войны «до последнего украинца».

