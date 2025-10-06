Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 08:56

Арестович* сообщил о срыве встречи Путина и Зеленского в Стамбуле

Арестович*: Путин и Зеленский планировали встречу в 2022 году, но её сорвали

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским были фактически запланированы на 9 апреля 2022 года в Стамбуле, но не состоялись. Бывший советник ОП Украины Алексей Арестович* входил в переговорную группу и видел весь процесс изнутри. Об этом он сам заявил в интервью журналистке Ксении Собчак на её YouTube-канале.

Арестович* утверждает, что срыв встречи произошёл после вмешательства действовавшего тогда премьер‑министра Великобритании Бориса Джонсона. Бывший соратник Зеленского назвал этот ход Лондона преступлением против Украины, ведь, отменив переговоры с Путиным, Киев лишился всех шансов на деэскалацию.

«Это грустно»: Борис Джонсон расстроен, что Украина больше не интересна британцам
«Это грустно»: Борис Джонсон расстроен, что Украина больше не интересна британцам

В феврале 2024 года Владимир Путин заявил, что Россия и Украина готовы были прекратить боевые действия уже в 2022 году, когда представители стран встречались в Стамбуле. К сожалению, в дело тогда вмешался Борис Джонсон, убедивший Киев в необходимости войны «до последнего украинца».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Великобритания
  • Борис Джонсон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar